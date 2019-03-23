الحوثيون يكشفون نوع الطائرة الأمريكية التي أسقطوها فوق صنعاء

رام الله - دنيا الوطنكشفت جماعة الحوثي، عن نوع الطائرة التي أعلنت إسقاطها في ضواحي العاصمة صنعاء وسط اليمن.ونقلت قناة (المسيرة) عن مصدر في الدفاع الجوي التابع للجماعة، أن الطائرة التي تم إسقاطها من نوع "إم كيو-1" الأمريكية، وكانت تنفذ أعمالاً تجسسية في سماء العاصمة صنعاء.وأعلن الحوثيون، في وقت سابق مساء اليوم، إسقاط الدفاعات الجوية للجماعة، طائرة استطلاع حديثه لقوات التحالف العربي أثناء تحليقها في سماء مديرية همدان شمال غربي العاصمة.وتعد الطائرة هي الثالثة من نوعها التي يعلن الحوثي إسقاطها، حيث قالت الجماعة في الثامن عشر من نيسان/ أبريل الماضي، أن دفاعاتها الجوية، أسقطت طائرة "إم كيو- 9" في محافظة الحديدة، سبقتها طائرة من ذات النوع في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2017 في العاصمة صنعاء.