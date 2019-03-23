مئات آلاف الجزائريين يُطالبون بوتفليقة بالتنحي

رام الله - دنيا الوطنتجمع مئات الآلاف من المحتجين، وسط العاصمة الجزائرية، أمس الجمعة، للمطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فوراً عن الحكم.واستبقت السلطات الجزائرية، انطلاق تظاهرات الجمعة الخامسة من الحراك، بوقف وسائل النقل العمومية، وأعلنت خطوط السكك الحديدية توقفاً مؤقتاً للخدمات، كما أوصدت محطات المترو في العاصمة أبوابها أمام الركاب، بالإضافة لحافلات النقل العمومي.وتأتي التظاهرات في وقت يطالب فيه الجزائريون بتغيير النظام الحاكم، وإجراء الانتخابات بدون بوتفليقة، لا تأجيلها، رغم استجابة بوتفليقة، لمطالب المحتجين الأسبوع الماضي، وتراجعه عن الترشح لولاية رئاسية خامسة.في حين قالت وسائل إعلام دولية: إن إعلان بوتفليقة، يشير إلى أنه لم يتنازل عن المنصب، بل قال: إنه سيبقى في الحكم حتى يتم إقرار دستور جديد، وهو ما يعني فعلياً تمديد فترة ولايته الحالية.