جنبلاط ينعى كلبه: "وداعًا يا أغلى صديق"

رام الله - دنيا الوطننعى رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، كلبه أوسكار، عبر حسابه الخاص على موقع (تويتر).وكتب جنبلاط في تغريدة له في تويتر: "وداعاً يا أغلى صديق وداعاً يا أغلى رفيق وداعاً يا حبيبي يا Oscar"وعلق ناشطو (تويتر) على التغريدة، وقدموا لجنبلاط "تعازيهم" بوفاة كلبه أوسكار.وعلى مدار الأعوام الماضية، رافق "أوسكار" - وهو من نوع "شار بي"- جنبلاط حتى عندما كان يجتمع مع مسؤولين بارزين، سواء في بيته ببيروت أو في قصره الكائن على قمة جبل في قرية المختارة.