جنبلاط ينعى كلبه: "وداعًا يا أغلى صديق"
رام الله - دنيا الوطن
نعى رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، كلبه أوسكار، عبر حسابه الخاص على موقع (تويتر).
وكتب جنبلاط في تغريدة له في تويتر: "وداعاً يا أغلى صديق وداعاً يا أغلى رفيق وداعاً يا حبيبي يا Oscar"
وعلق ناشطو (تويتر) على التغريدة، وقدموا لجنبلاط "تعازيهم" بوفاة كلبه أوسكار.
وعلى مدار الأعوام الماضية، رافق "أوسكار" - وهو من نوع "شار بي"- جنبلاط حتى عندما كان يجتمع مع مسؤولين بارزين، سواء في بيته ببيروت أو في قصره الكائن على قمة جبل في قرية المختارة.
نعى رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، كلبه أوسكار، عبر حسابه الخاص على موقع (تويتر).
وكتب جنبلاط في تغريدة له في تويتر: "وداعاً يا أغلى صديق وداعاً يا أغلى رفيق وداعاً يا حبيبي يا Oscar"
وعلق ناشطو (تويتر) على التغريدة، وقدموا لجنبلاط "تعازيهم" بوفاة كلبه أوسكار.
وعلى مدار الأعوام الماضية، رافق "أوسكار" - وهو من نوع "شار بي"- جنبلاط حتى عندما كان يجتمع مع مسؤولين بارزين، سواء في بيته ببيروت أو في قصره الكائن على قمة جبل في قرية المختارة.
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