الصالحي يكشف تفاصيل اجتماعه مع اشتية





وأضاف: "هناك حاجة كبيرة أن تكون سياسة الحكومة المقبلة تطبيق قرارت المجلسين المركزي والوطني، ليعطيها زخماً أكبر لمعالجة الأولويات التي ينتظرها الشعب الفلسطيني، سواء على صعيد الحريات، أو الاقتصاد الاجتماعي بدلاً من اقتصاد السوق المنفلت، أو ضمان الخدمات، والعمل لجعل غزة جزءاً لا يتجزأ من الوطن رغم سيطرة حماس".



وتابع الأمين العام لحزب الشعب، أن هناك الكثير من القضايا التي تمت مناقشتها، والحزب يرغب أن يكون هناك تغيير جوهري في المنهج العام للحكومة الفلسطينية".



وفيما يتعلق بمشاركة حزب الشعب في الحكومة المقبلة، قال الصالحي: "نحن طرحنا مجموعة قضايا في الشأن العام، منها قضايا ليست متعلق بمهمة الحكومة، ولكن في إطار العلاقات الثنائية مع فتح".





وأضاف: "لكن في موضوع الحكومة طرحنا الأولويات التي نرى أنه يجب على الحكومة أن تعمل عليها، وكان هناك نقاش مثمر، وتم الاتفاق على استمرار المشاورات على هذه القضايا، وفق المشاورات ستكون نتائجها أمام اللجنة المركزية لحزب الشعب؛ ليتخذ قراره بشأن المشاركة في الحكومة".

رام الله - دنيا الوطنتحدّث الأمين العام لحزب الشعب، بسام الصالحي، عن اجتماعه مع وفد من حركة فتح، برئاسة رئيس الوزراء المكلّف، محمد اشتية يوم أمس الجمعة.وقال الصالحي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "كان هناك اجتماع مثمر، تمّ الحديث بصراحة عن التحديات المختلفة، وأن حزب الشعب ينظر بأن الحكومة جزء من لوحة عامة لمواجهة أزمة أكبر سواءً داخلياً أو خارجياً".