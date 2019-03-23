شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات المواطنين شرق الخليل

مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات المواطنين شرق الخليل
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون مدججون بالسلاح، وبحماية جنود الاحتلال، صباح اليوم السبت، منازل المواطنين المحاذية لمستوطنة "كريات أربع" المقامة على الأراضي شرق مدينة الخليل.

ووفق مصادر محلية، فإن مجموعة من مستوطني (كريات أربع)، رشقوا منازل المواطنين ومركباتهم في وادي الحصين بالحجارة، ما تسبب بحالة من الرعب لدى أطفال، وتحطيم زجاج مركبة في المكان.

يشار إلى أن منطقة وادي الحصين تقع بجوار المستوطنة المذكورة وبجوار عمارة استولى عليها المستوطنون في حي الراس، وبمحاذاة الطريق التي يسلكها المستوطنون أثناء توجههم إلى الحرم الإبراهيمي، وتتعرض هذه المنطقة بشكل متكرر لاعتداءات المستوطنين، خصوصاً في فترة الأعياد وأيام السبت.

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