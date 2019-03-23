دولي

لتخزين أسلحة أمريكية.. (الناتو) يبني مستودعات في أوروبا

لتخزين أسلحة أمريكية.. (الناتو) يبني مستودعات في أوروبا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، إن الحلف يخطط لبناء مستودع في مدينة بوفيدز البولندية؛ لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية.

وأوضح ستولتنبيرغ، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، أن المستودع سيستخدم لتخزين المدرعات والأسلحة والذخائر الأمريكية، لافتاً إلى أن عملية بنائه ستبدأ في الصيف القادم وستستغرق نحو عامين، كما أفاد بأن تكلفة تنفيذ هذا المشروع تقدر بـ 260 مليون دولار.

وأضاف: "يظهر ذلك مدى تعاوننا مع الولايات المتحدة"، مؤكداً أن هذا المستودع ضروري "لتعزيز التواجد الأمريكي المتزايد في بولندا".

وأشار ستولتنبيرغ، إلى أن خمسة مستودعات لتخزين المعدات والأسلحة الأمريكية إجمالياً ستظهر في أوروبا، هي اثنان في ألمانيا، وواحد في كل من بولندا وبلجيكا وهولندا، مشيراً إلى أن هدفها الرئيسي، هو ضمان المرابطة السريعة للقوات الأمريكية في أوروبا.

هذا، وأعلن أن حلف الناتو، ينوي تنفيذ 250 مشروعاً، بهدف تحديث بنيته التحتية بحلول عام 2021، الأمر الذي سيسمح بتسريع نقل المعدات العسكرية، على حد قوله.

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