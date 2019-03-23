مواجهات مع الاحتلال في جنين وقلقيلية

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها بلدتي عزون شرق قلقيلية، ومثلث الشهداء، جنوب مدينة جنين.وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال، اقتحموا بلدة عزون عقب مواجهات امتدت لوسط البلدة، وأوقعوا عدة إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجرًا، بلدة مثلث الشهداء جنوب جنين، ونصبت حاجزًا عسكريًا على مدخلها، ما أدى لاندلاع مواجهات في المكان.