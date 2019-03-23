دولي

بسبب ثلاث ثوانٍ.. زعيم كوريا الشمالية يُعاقب مصوره الخاص

بسبب ثلاث ثوانٍ.. زعيم كوريا الشمالية يُعاقب مصوره الخاص
رام الله - دنيا الوطن
أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بمعاقبة مصوره الفوتوغرافي الشخصي، بعدما ارتكب خطأ فنياً بسيطاً أثناء حدث انتخابي.

وقالت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية: "قرر زعيم كوريا الشمالية إحالة المصور للتقاعد مع إنزاله لرتبة مواطن من الدرجة الثانية، بعد أن حجب رؤية الجماهير للزعيم، لمدة ثلاث ثوانٍ".

وحاول المصور المعروف باسم "ري"، الحصول على زاوية تصوير أفضل لكيم جونغ أون، خلال حدث انتخابي، مما حجب رؤية الجماهير لقائدهم لعدة ثوان.

وخلال حضور الزعيم المثير للجدل ليصوت في صندوق الاقتراع، وقف ري أمام كيم وصوره لعدة ثوان، أثناء قيام الأخير بتحية الشعب، الأمر الذي أثار استياء الرئيس.

وخرق "ري" عدة قوانين وضعها كيم جونغ أون، وهي منع التصوير من مسافة تقل عن مترين منه، وعدم التصوير من أمام الزعيم مباشرة.

ووفقاً للصحيفة التي حصلت على مصادر من بيونغ يانغ، أقال كيم المصور، كما طرده من حزب العمال الكوري الشمالي، مما جعله "مواطناً من الدرجة الثانية"، وفقاً لقوانين البلاد.

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