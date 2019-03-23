دولي

طالبان تُريد روسيا ضامنة للاتفاقيات مع الولايات المتحدة

طالبان تُريد روسيا ضامنة للاتفاقيات مع الولايات المتحدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف: إن حركة طالبان الأفغانية المعارضة، تريد أن يكون هناك ضامنون لاتفاقياتها مع واشنطن، ومن بينهم روسيا.

وأضاف كابولوف، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء: "لا يزال علينا بحث صيغ الاتفاق على هذه الضمانات، وبكل الأحوال يؤكد ممثلو طالبان خلال تواصلهم ليس مع الأمريكيين فحسب، بل وغيرهم حول أنهم يريدون رؤية ضامنين جديين لاتفاقية مستقبلية مع الولايات المتحدة، ومن بين هؤلاء الضامنين، ذكروا كلاً من روسيا والصين وباكستان وإيران.

وفي سياق متصل، أعلن مدير القسم الثاني لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية، أن ممثلي روسيا والولايات المتحدة والصين، سيجتمعون مجدداً في موسكو بصيغة ثلاثية في وقت قريب؛ لبحث التسوية الأفغانية.

هذا وفي وقت سابق، ناقش المبعوث الخاص الروسي والأمريكي والصيني في واشنطن الجهود المبذولة لإحلال السلام في أفغانستان، واتفقوا على مواصلة مناقشة هذا الموضوع في المستقبل.

يذكر، أن الولايات المتحدة، وممثلين عن حركة طالبان، قد عقدوا الشهر الماضي الجولة الرابعة من مباحثات السلام في العاصمة القطرية الدوحة، استمرت لمدة ستة أيام.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية كانون الثاني/ يناير، أنه مستعد لسحب القوات من أفغانستان، إذا تم التوصل إلى اتفاقات سلام بشأن التسوية في البلاد.

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