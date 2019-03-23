انتهاء التحقيقات الأمريكية بقضية التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية

قالت قناة (فوكس نيوز): إن المدعي الأمريكي الخاص، روبرت مولر، أنهى تحقيقاً يتعلق بتدخل روسيا بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث سلم تقريراً نهائياً للمدعي العام الأمريكي وليام بار.





وحسب القناة، فإن تقرير مولر انتهى، وتم تسليمه للمدعي العام بار، يبقى حسب تقديره، كيفية إتاحة نتائج هذا التحقيق للجمهور.



وفي سياق متصل، قالت وزارة العدل الأمريكية، إن المحقق الخاص روبرت مولر، سلم تقريراً بشأن تحقيقه في دور روسيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016 وأي مخالفات قد يكون الرئيس دونالد ترامب قد ارتكبها، لافتةً إلى أن مولر رفع تقريره لوزير العدل وليام بار.







ولم ينشر التقرير بعد، إذ يرجع قرار الأجزاء التي يمكن الكشف عنها من التقرير لبار، كما لم يعرف إن كان مولر قد خلص إلى وجود مخالفات أو جرائم ارتكبها ترامب أو حملته الانتخابية بما يتخطى الاتهامات التي وجهت بالفعل لعدد من مساعديه.

رام الله - دنيا الوطنمن جانبها، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن البيت الأبيض لم يتسلم تقرير مولر، ولم يتلق إحاطة بشأنه حتى الآن، مشيرة إلى أن مسألة تقيميه متروكة لرئيس وزارة العدل الأمريكية، ويليام بار.وكتبت ساندرز في مدونة على (تويتر): إن "الخطوات التالية تعتمد على المدعي العام، بار، ونعول على أن تأخذ العملية مجراها".وأضافت أن: "البيت الأبيض لم يتسلم تقرير مولر، ولم يتلق إحاطة بشأنه حتى الآن".وكان المدعي الخاص روبرت مولر، يجري تحقيقاً حول ما يوصف بـ"تدخل روسي" في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب نهاية 2016.وتظهر في وسائل الإعلام الأمريكية، تقارير منتظمة، تشير إلى مصادر لا يذكر اسمها حول اتصالات أعضاء مقر حملة ترامب مع مسؤولين ورجال أعمال روس.ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة.