دولي

مهاتير محمد: إسرائيل دولة لصوص

مهاتير محمد: إسرائيل دولة لصوص
مهاتير محمد
رام الله - دنيا الوطن
شن رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، هجوماً على إسرائيل، واصفاً إياها بأنها "دولة لصوص".

وأكد مهاتير محمد، في تصريحات من إسلام أباد، بثتها القنوات التلفزيونية الباكستانية، أن "إسرائيل لا تلتزم بالقوانين الدولية، وتواصل أنشطة الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية".

وقال: "لسنا ضد اليهود، ولكن لا يمكننا الاعتراف بإسرائيل بسبب احتلالها للأرض الفلسطينية، كما لا يمكنك الاستيلاء على أراضي الآخرين، وإقامة دولة عليها، وكأنك تعيش بدولة لصوص".

يأتي ذلك، في أعقاب إدانة مجلس حقوق الإنسان لإسرائيل، في ظل استهدافها للفلسطينيين السلميين شرقي قطاع غزة، وأيضًا يأتي بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بلاده للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل.

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