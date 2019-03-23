الجبهة العربية الفلسطينية: حق الشعوب في أرضها لا يقرره ترامب

رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة العربية الفلسطينية: إن ما صرح به رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب عن اعتراف بلاده بسيادة دولة الاحتلال على مرتفعات الجولان السورية ليس مستغرباً، فمن يعترف بالقدس ذات القدسية عند كافة الأديان عاصمة للاحتلال، وينقل سفارته إليها في انتهاك واضح لكل القوانين والقرارات الدولية، والحقائق التاريخية، ليس غريباً عليه أن يعترف بسيادة الاحتلال على أي بقعة من الأرض.واضافت الجبهة في تصريح صحفي لها مساء اليوم، أن حق الشعوب في أرضها لا يقرره ترامب ولا غيره، فحقوق الشعوب لا يمكن طمسها أو تزويرها بتصريح أو اعتراف من هذا أو ذاك، مؤكدة أن الاختلال في موازين القوة لصالح العدو، لا يعني التنازل عن الحقوق الثابتة، وستبقى الشعوب تمارس حقها في مقاومة المحتل، حتى انتزاع حقوقها، مهما طال الزمن أو قصر، ومهما بلغت التضحيات.وتابعت الجبهة، أن تصرفات الرئيس "ترامب" تعكس مدى اصطفاف الإدارة الأمريكية الحالية مع الاحتلال، وتحديها السافر لحقوق الشعوب، وضربها بعرض الحائط كافة القيم الأخلاقية وقواعد القانون الدولي، مضيفة أن على العالم لجم الإدارة الأمريكية على اعتبار أن هذه التصرفات تهدد السلم والأمن الدوليين، وتكرس قواعد جديدة في العلاقات الدولية، مبنية على قواعد القوة وإرادة الإدارة الأمريكية دون اعتبار لقانون أو أخلاق.