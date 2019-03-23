فرنسا "تُوبّخ" إسرائيل.. فما السبب؟

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن فرنسا استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي، بعد دخول قوات أمنية المركز الثقافي الفرنسي في مدينة القدس.







وأوضحت الصحيفة، أن باريس استدعت السفيرة الإسرائيلية لديها "عليزا بن نون" للتوبيخ احتجاجاً على قرار وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، منع عقد حفل في المركز الثقافي الفرنسي، تموله السلطة الفلسطينية في شرق القدس.





هذا وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد أصدرت في وقت سابق بياناً صحفياً، قالت فيه: إن الجولان أرض تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، موضحةً أن فرنسا لم تعترف بضم إسرائيل للجولان في عام 1981.







وجاء ذلك، رداً على التصريحات الأميركية المتعلقة بالاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.



وأضاف البيان، أن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وهو أرض محتلة، يتعارض مع القانون الدولي، ولا سيما مع التزام الدول بعدم الاعتراف بوضع غير قانوني.