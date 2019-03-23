شؤون فلسطينية

بحر يُحمّل الاحتلال مسؤولية التسويف برفع الحصار ويؤكد تصاعد مسيرات العودة

بحر يُحمّل الاحتلال مسؤولية التسويف برفع الحصار ويؤكد تصاعد مسيرات العودة
القيادي في حركة حماس أحمد بحر
رام الله - دنيا الوطن
أشاد دكتور أحمد بحر، القيادي في حركة حماس، بتبني مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لتقرير لجنة تقصي حقائق أممية تجاه جرائم الاحتلال بحق الأطفال والمدنيين في مسيرات العودة، والذي أقر أنها ترتقي لجرائم حرب، ويطالب بمحاكمة قادة الاحتلال.

وطالب بحر خلال كلمة ألقاها خلال مشاركته بمسيرات العودة شرقي مخيم رفح، أمس الجمعة، مجلس الأمن بمحاكمة قادة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية على جرائمهم التي ارتكبوها بحق المدنيين في مسيرات العودة.

كما حمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المماطلة والتسويف في رفع الحصار عن قطاع غزة، ومحاولات ابتزاز شعبنا وفصائله، مؤكداً أن مسيرات العودة مستمرة ومتصاعدة بأدوات جديدة.

وأكد بحر، أن شعبنا لن يُساوم على حقوقه وثوابته، ولن يساوم على خروج أسرانا من سجون الاحتلال، ولن يساوم على حقه في العيش بحرية وكرامة، ولن يساوم في تحرير أرضه ومقدساته، ولن يساوم على حق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها.

وفي الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس، أكد بحر أن شعبنا ومقاومته تسير على عهده في الجهاد والمقامة والتحرير، كما أبرق بالتحية لشهداء الضفة الغربية، وعلى راسهم الشهيد المقاومة عمر أبو ليلى، الذي يعبر عن نبض الضفة في وجه المحتل والتنسيق الأمني.

كما أعرب عن إدانته لاعتراف الرئيس الأمريكي ترامب، بالسيادة الصهيونية على أرض الجولان المحتل، مؤكداً أن الاحتلال مهما طال لن يغير من وقائع التاريخ شيئاً، وأن الجولان هي أرض عربية سورية محتلة، مستهجناً البلطجة الأمريكية، والدعم غير المحدود للاحتلال في جرائمه.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يقف موحداً أمام قضية الأسرى، لأنهم لا يدافعون عن أنفسهم، بل يدافعون عن الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، ومشدداً على ضرورة تقديم كافة أشكال النصرة للأسرى.

واستغرب بحر، صمت المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية بشكل عام عن الجريمة المنظمة التي يواصل الاحتلال اقترافها بحق الأسرى، من خلال سلب جميع حقوقهم، ومعاملتهم معاملة غير إنسانية.




أخبار ذات صلة

الصالحي يكشف تفاصيل اجتماعه مع اشتية

الصالحي يكشف تفاصيل اجتماعه مع اشتية

مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات المواطنين شرق الخليل

مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات المواطنين شرق الخليل

مواجهات مع الاحتلال في جنين وقلقيلية

مواجهات مع الاحتلال في جنين وقلقيلية

عريقات: خطوة واشنطن المقبلة إعلان ضم الضفة لإسرائيل والاعتراف بدولة غزة تحت راية حماس

عريقات: خطوة واشنطن المقبلة إعلان ضم الضفة لإسرائيل والاعتراف بدولة غزة تحت راية حماس

الأسرى يحولون عتمة الزنازين إلى منارة إبداع فني وثقافي وأدبي

الأسرى يحولون عتمة الزنازين إلى منارة إبداع فني وثقافي وأدبي

الديمقراطية تطالب غوتيريش بالوفاء بتعهداته بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني

الديمقراطية تطالب غوتيريش بالوفاء بتعهداته بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني

(الميزان) يستنكر استخدام إسرائيل القوة المفرطة ويطالب بتدخل دولي لحماية المدنيين بغزة

(الميزان) يستنكر استخدام إسرائيل القوة المفرطة ويطالب بتدخل دولي لحماية المدنيين بغزة

الجبهة العربية الفلسطينية: حق الشعوب في أرضها لا يقرره ترامب

الجبهة العربية الفلسطينية: حق الشعوب في أرضها لا يقرره ترامب

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات المواطنين شرق الخليل

مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات المواطنين شرق الخليل

الأسرى يحولون عتمة الزنازين إلى منارة إبداع فني وثقافي وأدبي

الأسرى يحولون عتمة الزنازين إلى منارة إبداع فني وثقافي وأدبي

الديمقراطية تطالب غوتيريش بالوفاء بتعهداته بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني

الديمقراطية تطالب غوتيريش بالوفاء بتعهداته بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني

(الميزان) يستنكر استخدام إسرائيل القوة المفرطة ويطالب بتدخل دولي لحماية المدنيين بغزة

(الميزان) يستنكر استخدام إسرائيل القوة المفرطة ويطالب بتدخل دولي لحماية المدنيين بغزة

الجبهة العربية الفلسطينية: حق الشعوب في أرضها لا يقرره ترامب

الجبهة العربية الفلسطينية: حق الشعوب في أرضها لا يقرره ترامب

بحر يُحمّل الاحتلال مسؤولية التسويف برفع الحصار ويؤكد تصاعد مسيرات العودة

بحر يُحمّل الاحتلال مسؤولية التسويف برفع الحصار ويؤكد تصاعد مسيرات العودة

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

الأجواء غائمة جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة

الأجواء غائمة جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة

منوعات

في أول حفلاتها هناك.. أحلام تفاجئ جمهورها السعودي بهذه الهدايا

في أول حفلاتها هناك.. أحلام تفاجئ جمهورها السعودي بهذه الهدايا

تعرف على النسخة الكورية من خالد يوسف.. فيديوهات فاضحة مع 10 نساء

تعرف على النسخة الكورية من خالد يوسف.. فيديوهات فاضحة مع 10 نساء

جورج وسوف في مصر سراً من أجل الإعلامية التونسية عائشة

جورج وسوف في مصر سراً من أجل الإعلامية التونسية عائشة

هل تزوجت لطيفة من أحمد وفيق؟

هل تزوجت لطيفة من أحمد وفيق؟

شاهد: شيرين في أضعف حالاتها.. تبكي وتستغيث بالرئيس السيسي

شاهد: شيرين في أضعف حالاتها.. تبكي وتستغيث بالرئيس السيسي

رغدة: من المعيب أن يتم تكريمي مع ممثلة &#34;بنت مبارح&#34;

رغدة: من المعيب أن يتم تكريمي مع ممثلة "بنت مبارح"

فيديو: ممثّل مصري قدير يكشف تعاطيه مادة مخدّرة... شاهدوا كيف شعر بالإحراج

فيديو: ممثّل مصري قدير يكشف تعاطيه مادة مخدّرة... شاهدوا كيف شعر بالإحراج

ضحية جديدة لفيديوهات خالد يوسف الفاضحة... إليكم التفاصيل

ضحية جديدة لفيديوهات خالد يوسف الفاضحة... إليكم التفاصيل

صور تكشف عملية التجميل السيئة في وجه مايا دياب.. شاهدوها

صور تكشف عملية التجميل السيئة في وجه مايا دياب.. شاهدوها

فيديو: هاني شاكر بعد ايقاف شيرين: &#34;المرة دي الغلطة كبيرة&#34;

فيديو: هاني شاكر بعد ايقاف شيرين: "المرة دي الغلطة كبيرة"

عربي

جنبلاط ينعى كلبه: &#34;وداعًا يا أغلى صديق&#34;

جنبلاط ينعى كلبه: "وداعًا يا أغلى صديق"

الاسكوا&#34;: 51 مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون للخدمات المائية

الاسكوا": 51 مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون للخدمات المائية

قطر تؤكد موقفها الثابت بشأن الجولان المحتل

قطر تؤكد موقفها الثابت بشأن الجولان المحتل

&#34;التعاون الإسلامي&#34;: الدعوة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان مخالفة للقانون الدولي

"التعاون الإسلامي": الدعوة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان مخالفة للقانون الدولي