بتهمة التشهير.. نتنياهو يُقاضي خصومه في انتخابات الكنيست

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيقاضي خصومه في انتخابات الكنيست بتهمة التشهير، وذلك بسبب تصريحات أدلوا بها، اعتبرت أن نتنياهو أساء التصرف بشكل خطير في قضيّة صفقة غوّاصات من ألمانيا.



وكانت صفقة إسرائيل مع الشّركة الصناعيّة الألمانيّة العملاقة "ثايسينكروب" لشراء غوّاصات دولفين موضع تحقيق طويل، وقالت الشّرطة في تشرين الثاني/ نوفمبر، إنّ هناك أدلّة لتوجيه اتّهام إلى أحد محامي نتنياهو، وفق ما أوردت صحيفة (القدس).وتمّ استجواب رئيس الوزراء كشاهد وليس كمتّهم في هذه القضيّة التي أثارها مجدّداً خصومه وسط معركة انتخابيّة قاسية.وهذا التهديد من جانب نتنياهو باتّخاذ إجراءات قانونيّة، يستهدف التحالف (أزرق- أبيض) الجديد الذي ادّعى رئيسه بيني غانتس، أنّ رئيس الوزراء استفاد من 16 مليون شيكل (4.4 مليون دولار) من صفقة الغوّاصات تلك.وسئُل موشيه يعالون، العضو في التحالف الأربعاء، إن كان يعتبر أنّ نتنياهو قد خان إسرائيل وأمنها بسبب هذه الصفقة، فقال خلال حديث مع الإذاعة الإسرائيلية، إن الأمر مهم، وقد يصل إلى حد الخيانة، مضيفاً: "فليتم التحقيق بهذه القضيّة".وأعلن نتنياهو في منشور على (فيسبوك) الجمعة، أنّه أمر محاميه بمقاضاة غانتس ويعالون، غير أنه لم يضم زميلهما في التحالف، يائير لابيد، إلى الدعوى التي سيتقدّم بها، نظراً إلى أنّ الأخير يتمتّع بحصانة بصفته نائباً.ولم يردّ المتحدّث باسم تحالف (أزرق- اأبيض) على الفور على طلب للتعليق، لكنّ لابيد نشر فيديو توجّه فيه إلى نتنياهو بالقول: "أنا أتنازل عن حصانتي، قُم بمقاضاتي".وأضاف "أنت تعرف جيّداً أنّه لا أنا ولا بيني غانتس أو يعالون وصفناك بالخائن فيما يتعلّق بقضيّة الغوّاصات".ونتنياهو مهدّد بتوجيه تُهم فساد إليه في قضايا منفصلة، في الوقت الذي يخوض فيه منافسةً قاسية مع تحالف (أزرق- أبيض) في انتخابات 9 نيسان/ أبريل المقبلة.