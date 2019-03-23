عاجل

  • عريقات: مجلس حقوق الإنسان قال كلمته ب ثلاثة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني

  • عريقات: الإدارة الأمريكية خرجت من القانون الدولي إلى زمن البلطجة

  • عريقات: فريدمان مندوب توراتي وغرينبلات مندوب توراتي

  • عريقات: خطوة واشنطن المقبلة ضم الضفة الغربية لإسرائيل وإعلان دولة غزة تحت راية حماس

دولي

بتهمة التشهير.. نتنياهو يُقاضي خصومه في انتخابات الكنيست

بتهمة التشهير.. نتنياهو يُقاضي خصومه في انتخابات الكنيست
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيقاضي خصومه في انتخابات الكنيست بتهمة التشهير، وذلك بسبب تصريحات أدلوا بها، اعتبرت أن نتنياهو أساء التصرف بشكل خطير في قضيّة صفقة غوّاصات من ألمانيا.

وكانت صفقة إسرائيل مع الشّركة الصناعيّة الألمانيّة العملاقة "ثايسينكروب" لشراء غوّاصات دولفين موضع تحقيق طويل، وقالت الشّرطة في تشرين الثاني/ نوفمبر، إنّ هناك أدلّة لتوجيه اتّهام إلى أحد محامي نتنياهو، وفق ما أوردت صحيفة (القدس).

وتمّ استجواب رئيس الوزراء كشاهد وليس كمتّهم في هذه القضيّة التي أثارها مجدّداً خصومه وسط معركة انتخابيّة قاسية.

وهذا التهديد من جانب نتنياهو باتّخاذ إجراءات قانونيّة، يستهدف التحالف (أزرق- أبيض) الجديد الذي ادّعى رئيسه بيني غانتس، أنّ رئيس الوزراء استفاد من 16 مليون شيكل (4.4 مليون دولار) من صفقة الغوّاصات تلك.

وسئُل موشيه يعالون، العضو في التحالف الأربعاء، إن كان يعتبر أنّ نتنياهو قد خان إسرائيل وأمنها بسبب هذه الصفقة، فقال خلال حديث مع الإذاعة الإسرائيلية، إن الأمر مهم، وقد يصل إلى حد الخيانة، مضيفاً: "فليتم التحقيق بهذه القضيّة".

وأعلن نتنياهو في منشور على (فيسبوك) الجمعة، أنّه أمر محاميه بمقاضاة غانتس ويعالون، غير أنه لم يضم زميلهما في التحالف، يائير لابيد، إلى الدعوى التي سيتقدّم بها، نظراً إلى أنّ الأخير يتمتّع بحصانة بصفته نائباً.

ولم يردّ المتحدّث باسم تحالف (أزرق- اأبيض) على الفور على طلب للتعليق، لكنّ لابيد نشر فيديو توجّه فيه إلى نتنياهو بالقول: "أنا أتنازل عن حصانتي، قُم بمقاضاتي".

وأضاف "أنت تعرف جيّداً أنّه لا أنا ولا بيني غانتس أو يعالون وصفناك بالخائن فيما يتعلّق بقضيّة الغوّاصات".

ونتنياهو مهدّد بتوجيه تُهم فساد إليه في قضايا منفصلة، في الوقت الذي يخوض فيه منافسةً قاسية مع تحالف (أزرق- أبيض) في انتخابات 9 نيسان/ أبريل المقبلة.

أخبار ذات صلة

انتهاء التحقيقات الأمريكية بقضية التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية

انتهاء التحقيقات الأمريكية بقضية التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية

مهاتير محمد: إسرائيل دولة لصوص

مهاتير محمد: إسرائيل دولة لصوص

فرنسا &#34;تُوبّخ&#34; إسرائيل.. فما السبب؟

فرنسا "تُوبّخ" إسرائيل.. فما السبب؟

فرنسا: الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان يتناقض مع القانون الدولي

فرنسا: الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان يتناقض مع القانون الدولي

بريطانيا: الجولان أرض محتلة من قبل إسرائيل بشكل غير شرعي

بريطانيا: الجولان أرض محتلة من قبل إسرائيل بشكل غير شرعي

مجلس حقوق الإنسان يدين الاحتلال الاسرائيلي ويؤكد عروبة الجولان المحتل

مجلس حقوق الإنسان يدين الاحتلال الاسرائيلي ويؤكد عروبة الجولان المحتل

ترامب يعلن القضاء على &#34;تنظيم الدولة&#34; بشكل كامل في سوريا

ترامب يعلن القضاء على "تنظيم الدولة" بشكل كامل في سوريا

فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي

فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية: حق الشعوب في أرضها لا يقرره ترامب

الجبهة العربية الفلسطينية: حق الشعوب في أرضها لا يقرره ترامب

الإعلان عن أسماء الفائزين بانتخابات حركة &#34;فتح&#34; إقليم يطا والمسافر جنوب الخليل

الإعلان عن أسماء الفائزين بانتخابات حركة "فتح" إقليم يطا والمسافر جنوب الخليل

فتح تفوز بانتخابات نقابة الاطباء الفرعية القدس-أريحا

فتح تفوز بانتخابات نقابة الاطباء الفرعية القدس-أريحا

تفاصيل المنخفض الجوي القادم الذي يضرب فلسطين

تفاصيل المنخفض الجوي القادم الذي يضرب فلسطين

شعث يشيد بالدعم المتواصل الذي يقدمه العاهل المغربي للقضية الفلسطينية

شعث يشيد بالدعم المتواصل الذي يقدمه العاهل المغربي للقضية الفلسطينية

الهباش لحماس: من أنتم حتى تتسلطوا على رقاب الناس

الهباش لحماس: من أنتم حتى تتسلطوا على رقاب الناس

البطش خلال مشاركته بمسيرة العودة: الاحتلال يتعمد قتل المتظاهرين

البطش خلال مشاركته بمسيرة العودة: الاحتلال يتعمد قتل المتظاهرين

رضوان: رسالتنا بأن المسيرات مستمرة ونتحضر لمليونية العودة

رضوان: رسالتنا بأن المسيرات مستمرة ونتحضر لمليونية العودة

منوعات

شاهد: شيرين في أضعف حالاتها.. تبكي وتستغيث بالرئيس السيسي

شاهد: شيرين في أضعف حالاتها.. تبكي وتستغيث بالرئيس السيسي

رغدة: من المعيب أن يتم تكريمي مع ممثلة &#34;بنت مبارح&#34;

رغدة: من المعيب أن يتم تكريمي مع ممثلة "بنت مبارح"

فيديو: ممثّل مصري قدير يكشف تعاطيه مادة مخدّرة... شاهدوا كيف شعر بالإحراج

فيديو: ممثّل مصري قدير يكشف تعاطيه مادة مخدّرة... شاهدوا كيف شعر بالإحراج

ضحية جديدة لفيديوهات خالد يوسف الفاضحة... إليكم التفاصيل

ضحية جديدة لفيديوهات خالد يوسف الفاضحة... إليكم التفاصيل

صور تكشف عملية التجميل السيئة في وجه مايا دياب.. شاهدوها

صور تكشف عملية التجميل السيئة في وجه مايا دياب.. شاهدوها

فيديو: هاني شاكر بعد ايقاف شيرين: &#34;المرة دي الغلطة كبيرة&#34;

فيديو: هاني شاكر بعد ايقاف شيرين: "المرة دي الغلطة كبيرة"

فيديو: هند البلوشي تقص شعرها على طريقة الرجال : &#34;هذا يؤذي رقبتي&#34;

فيديو: هند البلوشي تقص شعرها على طريقة الرجال : "هذا يؤذي رقبتي"

بسبب خطأ.. فجر السعيد تواجه سخرية بعد تعليقها على رؤية السعودية 2030

بسبب خطأ.. فجر السعيد تواجه سخرية بعد تعليقها على رؤية السعودية 2030

لم ينفذها..الكشف عن وصية والدة &#34;عمرو دياب&#34; بعد 7 سنوات على رحيلها

لم ينفذها..الكشف عن وصية والدة "عمرو دياب" بعد 7 سنوات على رحيلها

فيديو: فنانة اميركية تعتنق الاسلام وترتدي الحجاب

فيديو: فنانة اميركية تعتنق الاسلام وترتدي الحجاب

عربي

الاسكوا&#34;: 51 مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون للخدمات المائية

الاسكوا": 51 مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون للخدمات المائية

قطر تؤكد موقفها الثابت بشأن الجولان المحتل

قطر تؤكد موقفها الثابت بشأن الجولان المحتل

&#34;التعاون الإسلامي&#34;: الدعوة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان مخالفة للقانون الدولي

"التعاون الإسلامي": الدعوة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان مخالفة للقانون الدولي

تقرير إسرائيلي: مصر تعد جيشا كبيرا وتستعد للحرب

تقرير إسرائيلي: مصر تعد جيشا كبيرا وتستعد للحرب