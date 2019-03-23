شؤون فلسطينية

خبير إسرائيلي: حماس تسير بمسارين مختلفين "الهدنة بغزة والتصعيد في الضفة"

خبير إسرائيلي: حماس تسير بمسارين مختلفين "الهدنة بغزة والتصعيد في الضفة"
رام الله - دنيا الوطن
أكد خبير إسرائيلي، أن حركة حماس، تنتهج استراتيجية جديدة في الضفة الغربية من خلال محافظتها على أجواء المقاومة ضد إسرائيل، والتحضير لتسوية مرتقبة مع إسرائيل في غزة، معتبرًا أن حماس تسير في خطين: هدنة وتصعيد في آن واحد.

وقال شلومو ألدار، إن قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية، وكذلك أجهزة المخابرات، لاحظوا أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاعاً متزيداً لجهود حماس في ترميم بناها التحتية العسكرية في الضفة الغربية. 

وأضاف ألدار في مقاله على موقع (يسرائيل بلاس)، ونشره (عربي21)، أن "حماس تحاول إحياء ما كان عليه الحال في زمن الانتفاضة الثانية بين عامي 2000-2005، والتقدير السائد في إسرائيل، أن جبهة جديدة في الضفة الغربية، بدأت تسخن مع مرور الوقت، وقد زاد هذا التقدير مصداقية في الأسبوع الأخير، الذي شهد تنفيذ سلسلة هجمات فلسطينية مسلحة في عدة مدن من الضفة الغربية".

وأكد ألدار الذي ألف كتابي "غزة كالموت"، و"اعرف حماس"، أن "المعطيات الإحصائية الإجمالية لحصاد العام 2018 يظهر أنها أقل سنة شهدت تنفيذ الهجمات الفلسطينية المسلحة، فقد وقع فيها 87 عملية مقابل 97 في 2017، و169 عملية في 2016، كما سجلت أعداداً أقل في القتلى الإسرائيليين نتيجة لهذه الهجمات، فقد سقط 16 قتيلاً إسرائيلياً عام 2018، مقابل 20 قتيلاً في 2017، و17 في 2016". 

وأشار ألدار، الذي يغطي الأوضاع الفلسطينية منذ عشرين عاماً، إلى أن "معظم هذه الهجمات تم تنفيذها من قبل مجموعات منظمة محلية من قبل شبان فلسطينيين، دون توجيه تنظيمات عريقة، رغم أن بعض المنفذين تبين بعد التحقيق معهم، أنهم وقعوا تحت تأثير قيادات حماس والجهاد الإسلامي، مع أن معظم هجمات السنوات السابقة، وقعت دون دعم أو تدريب أو تأهيل وتوفير سلاح من قبل الجناح المسلح لحركة حماس". 

وأوضح أنه "من الناحية العملية، فإنه منذ انتهاء الانتفاضة الثانية لم تتمكن حماس من ترميم قدراتها العسكرية في الضفة الغربية، ولكن في بعض المناسبات والأحداث الوطنية تدعو الحركة لتجديد الانتفاضة وشمولها جميع أرجاء الضفة الغربية، دون أن يكون تدخل مباشر لجناحها العسكري، والأسباب في ذلك منطقية ووجيهة على رأسها التعاون الأمني بين المخابرات الإسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية لإحباط العمليات المسلحة".

وأشار إلى أن "السلطة الفلسطينية ترى في حماس عدواً يسعى لإسقاطها، ولذلك فإن جهودها الحثيثة لملاحقة حماس تحمل هدفين مزدوجين، أولاً: منع إسرائيل من تصعيد عسكري في الضفة الغربية، وثانياً: الحيلولة دون نجاح حماس من تأسيس قواعد عسكرية لها في الضفة الغربية، قد تستهدف السلطة الفلسطينية".

وأكد أن "أوساط أجهزة الأمن الإسرائيلية تعتقد أن إعلان حماس لمسؤوليتها عن العمليات المسلحة الأخيرة التي شهدتها الضفة الغربية، قد يجعل السلطة الفلسطينية تجدد الحرب ضدها من جهة، وقد يدفع إسرائيل للهجوم على غزة، ولذلك بدا أن استراتيجية حماس تذهب باتجاه الإبقاء على مستوى معين من العمليات دون أن تخاطر بغزة".

وختم بالقول بأن "الأشهر الأخيرة شهدت تغييراً ما في استراتيجية حماس، ففي تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشف جهاز الأمن العام "الشاباك" عن بنية عسكرية لحماس في الضفة، خططت لعمليات مسلحة، وفي شباط/ فبراير 2019 تم اكتشاف وحدة جديدة للحركة في القطاع، حاولت تجنيد نشطاء في الضفة؛ لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل، مع أن حماس تعلم أن أي تسوية تبرمها مع إسرائيل، قد تكبل يديها عن تنفيذ العمليات لسنوات قادمة".

أخبار ذات صلة

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

الأجواء غائمة جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة

الأجواء غائمة جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة

الإعلان عن أسماء الفائزين بانتخابات حركة &#34;فتح&#34; إقليم يطا والمسافر جنوب الخليل

الإعلان عن أسماء الفائزين بانتخابات حركة "فتح" إقليم يطا والمسافر جنوب الخليل

فتح تفوز بانتخابات نقابة الاطباء الفرعية القدس-أريحا

فتح تفوز بانتخابات نقابة الاطباء الفرعية القدس-أريحا

تفاصيل المنخفض الجوي القادم الذي يضرب فلسطين

تفاصيل المنخفض الجوي القادم الذي يضرب فلسطين

شعث يشيد بالدعم المتواصل الذي يقدمه العاهل المغربي للقضية الفلسطينية

شعث يشيد بالدعم المتواصل الذي يقدمه العاهل المغربي للقضية الفلسطينية

الهباش لحماس: من أنتم حتى تتسلطوا على رقاب الناس

الهباش لحماس: من أنتم حتى تتسلطوا على رقاب الناس

البطش خلال مشاركته بمسيرة العودة: الاحتلال يتعمد قتل المتظاهرين

البطش خلال مشاركته بمسيرة العودة: الاحتلال يتعمد قتل المتظاهرين

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

الإعلان عن أسماء الفائزين بانتخابات حركة &#34;فتح&#34; إقليم يطا والمسافر جنوب الخليل

الإعلان عن أسماء الفائزين بانتخابات حركة "فتح" إقليم يطا والمسافر جنوب الخليل

فتح تفوز بانتخابات نقابة الاطباء الفرعية القدس-أريحا

فتح تفوز بانتخابات نقابة الاطباء الفرعية القدس-أريحا

تفاصيل المنخفض الجوي القادم الذي يضرب فلسطين

تفاصيل المنخفض الجوي القادم الذي يضرب فلسطين

شعث يشيد بالدعم المتواصل الذي يقدمه العاهل المغربي للقضية الفلسطينية

شعث يشيد بالدعم المتواصل الذي يقدمه العاهل المغربي للقضية الفلسطينية

البطش خلال مشاركته بمسيرة العودة: الاحتلال يتعمد قتل المتظاهرين

البطش خلال مشاركته بمسيرة العودة: الاحتلال يتعمد قتل المتظاهرين

رضوان: رسالتنا بأن المسيرات مستمرة ونتحضر لمليونية العودة

رضوان: رسالتنا بأن المسيرات مستمرة ونتحضر لمليونية العودة

&#34;حماس&#34; تعزي العراق بضحايا العبارة في الموصل

"حماس" تعزي العراق بضحايا العبارة في الموصل

قوات الاحتلال تغلق مداخل بلدة حزما الرئيسية

قوات الاحتلال تغلق مداخل بلدة حزما الرئيسية

منوعات

رغدة: من المعيب أن يتم تكريمي مع ممثلة &#34;بنت مبارح&#34;

رغدة: من المعيب أن يتم تكريمي مع ممثلة "بنت مبارح"

فيديو: ممثّل مصري قدير يكشف تعاطيه مادة مخدّرة... شاهدوا كيف شعر بالإحراج

فيديو: ممثّل مصري قدير يكشف تعاطيه مادة مخدّرة... شاهدوا كيف شعر بالإحراج

ضحية جديدة لفيديوهات خالد يوسف الفاضحة... إليكم التفاصيل

ضحية جديدة لفيديوهات خالد يوسف الفاضحة... إليكم التفاصيل

صور تكشف عملية التجميل السيئة في وجه مايا دياب.. شاهدوها

صور تكشف عملية التجميل السيئة في وجه مايا دياب.. شاهدوها

فيديو: هاني شاكر بعد ايقاف شيرين: &#34;المرة دي الغلطة كبيرة&#34;

فيديو: هاني شاكر بعد ايقاف شيرين: "المرة دي الغلطة كبيرة"

فيديو: هند البلوشي تقص شعرها على طريقة الرجال : &#34;هذا يؤذي رقبتي&#34;

فيديو: هند البلوشي تقص شعرها على طريقة الرجال : "هذا يؤذي رقبتي"

بسبب خطأ.. فجر السعيد تواجه سخرية بعد تعليقها على رؤية السعودية 2030

بسبب خطأ.. فجر السعيد تواجه سخرية بعد تعليقها على رؤية السعودية 2030

لم ينفذها..الكشف عن وصية والدة &#34;عمرو دياب&#34; بعد 7 سنوات على رحيلها

لم ينفذها..الكشف عن وصية والدة "عمرو دياب" بعد 7 سنوات على رحيلها

فيديو: فنانة اميركية تعتنق الاسلام وترتدي الحجاب

فيديو: فنانة اميركية تعتنق الاسلام وترتدي الحجاب

فيديو: &#34;حلا الترك&#34; تصدم الجميع بطريقة أكلها.. &#34;عفوية &#34; ام &#34;مقرفة&#34;

فيديو: "حلا الترك" تصدم الجميع بطريقة أكلها.. "عفوية " ام "مقرفة"

عربي

الاسكوا&#34;: 51 مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون للخدمات المائية

الاسكوا": 51 مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون للخدمات المائية

قطر تؤكد موقفها الثابت بشأن الجولان المحتل

قطر تؤكد موقفها الثابت بشأن الجولان المحتل

&#34;التعاون الإسلامي&#34;: الدعوة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان مخالفة للقانون الدولي

"التعاون الإسلامي": الدعوة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان مخالفة للقانون الدولي

تقرير إسرائيلي: مصر تعد جيشا كبيرا وتستعد للحرب

تقرير إسرائيلي: مصر تعد جيشا كبيرا وتستعد للحرب