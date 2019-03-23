الأجواء غائمة جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو يوم الأحد المقبل غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.