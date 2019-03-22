تفاصيل المنخفض الجوي القادم الذي يضرب فلسطين

رام الله - دنيا الوطنقال موقع طقس فلسطين انه لا يطرأ غدا تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام.وحسب الموقع، يكون طقس فلسطين غائماً جزئياً إلى غائم، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.وحول المنخفض الجوي القادم، فقد ذكر الموقع المتخصص في الأحوال الجوية، أن انخفاضا يطرأ يوم الأحد على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين.ويكون طقس فلسطين الأحد، غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات النهار تسقط أمطار محلية على بعض المناطق، وخلال ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي قد تترافق بزخات البرد فوق معظم المناطق.وتكون الرياح يوم الأحد القادم، غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.