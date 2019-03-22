ترامب يعلن القضاء على "تنظيم الدولة" بشكل كامل في سوريا

رام الله - دنيا الوطنأعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أن تنظيم "الدولة" قد تم القضاء عليه تماما بنسبة مائة بالمئة في سوريا.وقالت ساره ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن وزارة الدفاع "أكدت" أنه قد تم القضاء على تنظيم الدولة في سوريا.وعند حديثها للصحفيين، الذين يرافقون الرئيس دونالد ترامب في رحلته إلى فلوريدا، وجهت ساندرز الأسئلة إلى البنتاجون، حيث قال متحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه سيتم إصدار بيان في القريب العاجل بحسب "روسيا اليوم".وبعد وصوله إلى مدينة ويست بالم، حمل ترامب ورقة عليها خريطتان لسوريا، الأولى بها لون أحمر تمثل الأراضي التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة، قبل توليه السلطة والأخرى بدون اللون الأحمر.وقال ترامب: "كان تنظيم الدولة هناك، وهذا ما قمنا بفعله الآن"، مشيراً إلى المنطقة التي أصبحت خالية من أي أراض لتنظيم الدولة باللون الأحمر. وبعد ذلك، قام بتسليم الورقة للصحفيين، قائلاً "أيها الرجال بإمكانكم الحصول على الخريطة. تهانينا".