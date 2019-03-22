قطر تؤكد موقفها الثابت بشأن الجولان المحتل

رام الله - دنيا الوطنأكدت دولة قطر، اليوم الجمعة، موقفها المبدئي الثابت بأن هضبة الجولان السورية أرض عربية محتلة، معتبرة فرض "إسرائيل" قوانينها وولايتها وإدارتها عليها بأنه باطلاً ولاغياً ودون أي أثر قانوني.ورفضت قطر في بيان لوزارة خارجيتها، اليوم الجمعة، أية محاولات للقفز فوق القرارات الدولية التي تؤكد تبعية الجولان المحتل لسوريا وتصف استيلاء "اسرائيل" عليها بالاحتلال.وقال البيان إن: "دولة قطر تؤكد أن مساعدة الاحتلال الإسرائيلي على ازدراء القرارات الأممية ذات الصلة بهضبة الجولان المحتلة وخصوصاً قرار مجلس الأمن رقم ٤٩٧ لسنة ١٩٨١ لن تغير من حقيقة أن الهضبة أرض عربية محتلة".وشددت قطر على ضرورة امتثال الاحتلال الإسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية بالانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان، مؤكدة أن أية قرارات أحادية للاعتراف بسيادة "إسرائيل" على الجولان ستشكل عائقاً كبيراً أمام السلام المنشود بالمنطقة.وكتب دونالد ترامب في تغريدة على "تويتر": "بعد 52 عاماً حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافاً كاملاً بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة إلى دولة إسرائيل واستقرار المنطقة".