البطش خلال مشاركته بمسيرة العودة: الاحتلال يتعمد قتل المتظاهرين

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش "نحن لا نهمل هم كثيراً للتجهيزات الاسرائيلية، وإن قررنا ان نأخذ خطوات ضد هذه الخطوات سنتخذها ونعمل على إفشالها".





وأكد البطش لمراسلنا نحن نتجهز لمسيرة مليونية " الأرض والعودة"، ورسالة هذا الحشد سلمية الاداء، شعبية الاداء، لكل رعاية التسوية، لنوصل رسالة للعالم العربي والاسلامي، انتا متمسكون في حق العودة، ونحن ماضون من أجل كسر الحصار وافشال صفقة القرن بصبرنا ومقاومتنا بكافة أشكالها

الشعبية والسلمية.





وأوضح البطش نحن الأن في ميدان العودة وهذه مواجهة مع الاحتلال، ونحن متواصلون من أجل ايصال صوت شعبنا، والمجتمع الدولي لا يلجم هذه القناصة، الذي يصيب المتظاهرين ويسقطهم اصابات، المشكلة ليست عندنا الذي يطالب بحقه، المشكلة عند من يقتل المتظاهرين، ومن يصمت على هذه الاجراءات بحق المتظاهرين، ويحاول الاحتلال وقوع اكثر عدد من الاصابات، وهذا الرصاص لن يثنينا وصامدون في هذا الميدان.

رام الله - دنيا الوطن