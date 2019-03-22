رضوان: رسالتنا بأن المسيرات مستمرة ونتحضر لمليونية العودة





وأضاف رضوان، لمراسلنا:" رسالتنا للعالم، بأن مسيرات العودة خيارنا، بطابعها السلمي والشعبي والحاشد، الذي يوحد كافة أبناء شعبنا الفلسطيني.





وقال رضوان خلال مشاركته الجماهير شرق مدينة غزة، نحن نتحضر لميونية يوم 30 مارس الحالي، وندعو حماهير شعبنا للمشاركة في هذه المسيرات، ونؤكد من خلال هذه الجمعة نؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني في كافة اشكاله في شتى أماكن تواجده.

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، الدكتور اسماعيل رضوان، بأن مسيرات العودة مستمرة، حتى تحقيق أهدافها، وفك الحصار المفروض على قطاع غزة.