"حماس" تعزي العراق بضحايا العبارة في الموصل

رام الله - دنيا الوطنتقدمت حركة حماس بالتعزية الخالصة والمواساة لدولة العراق حكومة وقيادة وشعباً، ولأسر الضحايا، في حادث العبارة المأساوي بالموصل أمس الخميس، والذي أدى إلى وقوع عشرات الضحايا والمصابين غرقاً في نهر دجلة.وأعربت الحركة في بيان لها عن بالغ الألم لما أصاب الشعب العراقي العزيز بوقوع هذا العدد من الضحايا, والجرحى.وتمنت الرحمة لمن قضوا، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين .وكان العشرات من العراقيين قضوا جراء غرق عبارة في نهر دجلة.