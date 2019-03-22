هنية: على المحتل أن يفهم الرسالة وإلا فالقادم أصعب

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ان شعبنا يصر على كسر حصاره ولن يتراجع، مؤكداً أن شعبنا في الضفة مازال متمسكاً بالمقاومة ولن يحيد.جاء ذلك خلال زيارة هنية لمخيمات العودة شرق غزة حيث أكدأنه اذا لم ينصاع الاحتلال لمطالب شعبنا فان القادم اصعب وعلى كل الاطراف أن تتحمل المسؤولية.