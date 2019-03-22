هنية: على المحتل أن يفهم الرسالة وإلا فالقادم أصعب
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ان شعبنا يصر على كسر حصاره ولن يتراجع، مؤكداً أن شعبنا في الضفة مازال متمسكاً بالمقاومة ولن يحيد.
جاء ذلك خلال زيارة هنية لمخيمات العودة شرق غزة حيث أكد
أنه اذا لم ينصاع الاحتلال لمطالب شعبنا فان القادم اصعب وعلى كل الاطراف أن تتحمل المسؤولية.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ان شعبنا يصر على كسر حصاره ولن يتراجع، مؤكداً أن شعبنا في الضفة مازال متمسكاً بالمقاومة ولن يحيد.
جاء ذلك خلال زيارة هنية لمخيمات العودة شرق غزة حيث أكد
أنه اذا لم ينصاع الاحتلال لمطالب شعبنا فان القادم اصعب وعلى كل الاطراف أن تتحمل المسؤولية.
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