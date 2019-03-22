الجهاد الاسلامي: الجمعة القادمة لن يكون هناك مسيرات عودة

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، اليوم الجمعة، أن الجمعة المُقبلة لن يكون هناك مسيرات عودة على حدود غزة، وإنما ستكون استعدادات لمليونية العودة التي ستنطلق في اليوم التالي والموافق السبت 30 مارس/آذار.وقال شهاب، خلال مشاركته في الجمعة الـ51 لمسيرات العودة شرق مدينة غزة، أنه " لا يوجد مسيرات عودة يوم الجمعة المقبل حيث ستكون يوم السبت 30 مارس".