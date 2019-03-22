إصابة 6 مواطنين في حادث سير شمال شرق جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب ستة مواطنين عقب انقلاب جرار زراعي شمال شرق جنين، مساء اليوم الجمعة.وقال مدير الإسعاف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين محمود السعدي، إن ستة مواطنين أصيبوا بجروح بين متوسطة وطفيفة، عقب انقلاب جرار زراعي في منطقة سهلية بين قريتي فقوعة وجلبون، نقلوا على إثره إلى مستشفى الرازي بمدينة جنين لتلقي العلاج.