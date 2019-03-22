الصحفية الفلسطينية الصغيرة "جنى" تًسلم بابا الفاتيكان شعلة السلام

رام الله - دنيا الوطنسلمت أصغر صحفية فلسطينية ابنة قرية النبي صالح الطالبة جنى جهاد؛ برفقة ثلاث فتيات هن يوسي من ناغازاكي ومريام من فيينا وياسمين من الولايات المتحدة الأمريكية وأربعتهن يبلغن من العمر 13 عاماً؛ سلمن البابا فرانسيس في الفاتيكان، شعلة السلام التي ما تزال متقدة منذ إلقاء القنبلة النووية على هيروشيما، إذ تم الحفاظ عليها لغاية هذا اليوم وتسليمها للفاتيكان.جاء ذلك بحضور ومشاركة سيتسوكو ذرلو؛ الناجية من القنبلة النووية في هيروشيما والحائزة على جائزة نوبل للسلام للعام 2017 ضمن مؤسسة قافلة الأرض Earth Caravan اليابانية، وبرئاسة ريوكو ايندو.ونقلت الصحفية جنى ورفيقاتها، شعلة السلام إلى البابا، وطلبن منه الصلاة معاً للسلام وللعدالة وإطفاء شعله الحرب، إيذانا بإحلال السلام في العالم والحد من الأسلحة النووية.وأرادت جنى ورفيقاتها من ذلك إيصال رسالة للعالم أنه "إذا لم يقم الكبار بصنع السلام فنحن سنصنعه".