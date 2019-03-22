دولي

فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي

فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، القائم بالأعمال الإسرائيلي بعد دخول قوات أمنية المركز الثقافي الفرنسي في مدينة القدس المحتلة.

وقالت إذاعة "مونت كارلو" في خبر عاجل: "باريس تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي بعد دخول قوات أمنية المركز الثقافي الفرنسي في القدس".

وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت صباح أمس المركز الثقافي الفرنسي في القدس، وألغت معرضاً لجمعية نسائية قالت إنها تتلقى دعماً من السلطة الفلسطينية، وذلك وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وقالت سلطات الاحتلال وفقا لأمر الإغلاق الذي ألصق على باب المركز التابع لوزارة الخارجية الفرنسية، إن "الفعالية التي استضافها المركز لم تحصل على إذن مسبق من الشرطة".

وأضافت أن "الأمسية تنظم برعاية أو تمويل السلطة الفلسطينية"، بحسب نص أمر الاغلاق.

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