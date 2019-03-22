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برّي لبومبيو: المقاومة المسلحة لحزب الله ضد إسرائيل نتيجة لاحتلالها أراضينا

برّي لبومبيو: المقاومة المسلحة لحزب الله ضد إسرائيل نتيجة لاحتلالها أراضينا
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن للبنان الحق المشروع بمقاومة إسرائيل، لأنها ما زالت تواصل احتلال قسم هام من الأراضي اللبنانية.

وأبلغ بري الوزير الأمريكي أن "المقاومة" المسلحة لحزب الله ضد إسرائيل هي نتيجة لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.

وأكد المسؤول اللبناني على "أهمية الحفاظ على استقرار لبنان ومعالجة مشكلة الحدود البحرية" مع إسرائيل، وأثار معه موضوع العقوبات الأمريكية على حزب الله وتأثيرها على اللبنانيين جميعا.

وحسب قناة MTV التلفزيونية اللبنانية قال رئيس البرلمان اللبناني لوزير الخارجية الأمريكي، إن المواطنين يعتبرون حزب الله طرفا لبنانيا في الحكومة والبرلمان وأحد المكونات اللبنانية الأساسية.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ظهر اليوم في السرايا الحكومية، محادثات مع  بومبيو، في حضور الوزير السابق غطاس خوري والسفيرة الأمريكية اليزابيت ريتشارد والوفد المرافق لبومبيو، تناولت آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات بين البلدين. 

واستكملت المحادثات على مأدبة غداء أقامها الحريري على شرف الوزير الأمريكي. 

واستهل بومبيو زيارته للبنان بلقاء وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية ريا الحسن، حيث عقد معها جلسة محادثات استمرت قرابة نصف ساعة.

ورأى النائب قاسم هاشم عضو كتلة "التنمية والتحرير" التي يرأسها برّي، أن "موقف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من الاحتلال الإسرائيلي تأكيد على التماهي الصهيوني الأمريكي وعدائه لأمتنا وشراكة كاملة في العدوان الدائم واحتلالهم لأرضنا العربية من فلسطين إلى الجولان ولبنان".

 

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