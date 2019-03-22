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الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية

الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية
رام الله - دنيا الوطن
 أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه لا يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي: "إن موقف الاتحاد الأوروبي (بهذا الخصوص) لم يتغير".

وأضافت: "لا يعترف الاتحاد الأوروبي وفق القانون الدولي بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة من قبلها منذ يونيو عام 1967، بما فيها مرتفعات الجولان، ولا يعتبرها جزءا من الأراضي الإسرائيلية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أنه "حان الوقت" لتعترف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة إسرائيليا منذ عام 1967.

وكتب ترامب على صفحته في "تويتر": "بعد 52 عاما حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافا كاملا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة".

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