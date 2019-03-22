إصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرقي قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال مشاركتهم في إطار الجمعة الواحدة والخمسين لمسيرات العودة، شرقي قطاع غزة.وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، إصابة 10 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرقي قطاع غزة، مؤكدة أن هنالك استهدافات واضحة طالت الطواقم الطبية الميدانية العاملة في المكان.وقالت الصحة: إن قوات الاحتلال الاسرائيلي تركز استهدافها للنقاط الطبية، وسيارات الاسعاف بشكل متكرر مما أدى لإصابة عدد كبير من الطواقم الطبية، بالاختناق الشديد شرق البريج وخانيونس وتعرض سيارة اسعاف لقنابل الغاز المباشرة شرق غزة.وكانت الهيئة قد أطلقت على اليوم؛ جمعة "المسيرات خيارنا"، معلنة تمسك الفلسطينيين بمسيرات العودة، "وفاء لوصايا الشهداء وعهد الأسرى وتضحيات الجرحى".ودعت إلى أوسع مشاركة في فعاليات اليوم، في المخيمات الخمس المقامة بالقرب من السياج الفاصل.يذكر أن الهيئة الوطنية العليا لمخيمات مسيرة العودة اعلنت بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع فجر الجمعة الماضية، تأجيل فعاليات الجمعة الماضية، ليعاد استئنافها اليوم، فيما السبت 30 آذار/ مارس، أكدت الهيئة أنه سيكون مليونية في ذكرى يوم الأرض.