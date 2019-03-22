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شؤون فلسطينية

إصابة شاب بعيار معدني في الرأس خلال قمع مسيرة كفر قدوم

إصابة شاب بعيار معدني في الرأس خلال قمع مسيرة كفر قدوم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب بعيار معدني في الراس فيما اعتدى جنود الاحتلال على الطواقم الصحفية خلال قمعهم لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية والتي انطلقت وفاء لدما الشهداء الذين ارتقوا مؤخرا في مختلف محافظات الوطن.

وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان عشرات من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها مباشرة تحت غطاء كثيف من اطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والرصاص الحي مما ادى الى اصابة شاب يبلغ
من العمر 19 عاما بعيار معدني في الراس نقل على اثره الى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج، فيما اقدم جنود الاحتلال على الاعتداء على مصور فضائية فلسطين محمد عناية والمصورين الصحفيين نضال شتية من الوكالة الصينية و جعفر
شتية من الوكالة الفرنسية.

واكد شتيوي ان مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة ومئات الشبان الذين ردوا بالحجارة واحراق الاطارات مرددين الشعارات الوطنية التي تمجد الشهداء وتضحياتهم وسط صيحات التكبير من قبل المواطنين الذين اعتلوا
اسطح منازلهم لمراقبة تحركات الجنود وافشال كمائنهم.

وانطلقت المئات من ابناء البلدة في مسيرتهم الاسبوعية التي حملت شعار الوفاء للشهيد عمر ابو ليلى ولشهداء مدينة نابلس وبيت لحم، مؤكدين شرعية مقاومتهم واستمرارها حتى تحقيق كامل اهداف المسيرة واهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.

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