عاجل

  • حدشوت 24:حوالي 10 آلاف فلسطيني يتظاهرون على طول حدود غزة هذه الأثناء

  • الصحة: إصابة 10 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرقي قطاع غزة

شؤون فلسطينية

المالكي يشارك بجلسة نقاش حول مشروع تعزير المناخ التمكيني الوطني

المالكي يشارك بجلسة نقاش حول مشروع تعزير المناخ التمكيني الوطني
رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
شارك وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في جلسة نقاش حول مشروع تعزيز المناخ التمكيني الوطني للتعاون بين بلدان الجنوب، والتعاون الثلاثي عبر وكالات التعاون الوطنية، والتي نظمها البنك الإسلامي للتنمية، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، اليوم الجمعة.

وعرض البنك الإسلامي للتنمية المكونات الرئيسية للمشروع، وفي مقدمتها الإرادة السياسية، ثم الاستراتيجية الوطنية، وتأسيس مؤسسة متخصصة، وتوفير دعم مالي، وإيجاد شركاء مترابطين، وإنشاء مراكز معلومات، وآخرها وضع آليات تقييم لهذه المشاريع.

وقال المالكي إن الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي قامت على مبدأ الاستفادة من الخبرات الفلسطينية على مستوى الوطن وفي الاغتراب، وإنه بالرغم من أن دولة فلسطين تفتقر إلى الموارد المالية، لكن القيادة ارتأت أنه بإمكان فلسطين المساعدة وتقديم العون عن طريق تقديم الخبرات الفلسطينية إلى الشعوب، في المجالات الصحية والتعليمية، وبناءً عليه فقد اصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً لإنشاء الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، لتكون ذراع دولة فلسطين فيما يتعلق بالتعاون جنوب-جنوب، والتي نفذت منذ نشأتها عدة مشاريع تعاونية ومهام إغاثة ومشاريع تنموية.

واعتبر المالكي أن انشاء الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي يعكس حرص الرئيس على التعبير عن تضامن فلسطين مع شعوب العالم، وهي ترجمة عملية لرد الجميل لمن وقف وساند الحقوق الفلسطينية، باعتبار الخبرات الفلسطينية والموارد البشرية هي ما تشكل رأس المال الفلسطيني.

وأكد أن دولة فلسطين تمتلك الإرادة السياسية، وطورت استراتيجية وطنية للتعاون بين بلدان الجنوب، وانشأت مؤسسة متخصصة، وتبحث بشكل دائم عن شركاء استراتيجيين، وستكون سباقة في المشاريع التي تساعد في تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب.

وعبر عن استعداد الوكالة لوضع خبراتها وامكانياتها البشرية، لخدمة برامج البنك الاسلامي وهيئات الامم المتحدة المعنية، والمساهمة بشكل فعلي في تحقيق الأهداف الانمائية الدولية 2030.

ونظمت حلقة النقاش من قبل البنك الاسلامي للتنمية، وشارك فيها وزراء ومسؤولون دوليون رفيعو المستوى وعدد كبير من الخبراء الدوليين، وحشد واسع من سفراء وممثلي الحكومات والمنظمات والهيئات الدولية.

وحضر الجلسة سفير دولة فلسطين لدى الأرجنتين حسني عبد الواحد، وفريق الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي.

أخبار ذات صلة

إصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرقي قطاع غزة

إصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرقي قطاع غزة

إصابة شاب بعيار معدني في الرأس خلال قمع مسيرة كفر قدوم

إصابة شاب بعيار معدني في الرأس خلال قمع مسيرة كفر قدوم

الاحتلال يمنع المسنة خويص من دخول الأقصى ويستدعيها للتحقيق

الاحتلال يمنع المسنة خويص من دخول الأقصى ويستدعيها للتحقيق

مسيرة نعلين تحيي ذكرى معركة الكرامة

مسيرة نعلين تحيي ذكرى معركة الكرامة

40 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

40 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

اشتية يبحث مع الصالحي امكانية انضمام حزب الشعب للحكومة الجديدة

اشتية يبحث مع الصالحي امكانية انضمام حزب الشعب للحكومة الجديدة

المالكي: اعتماد قرارات فلسطين في مجلس حقوق الانسان انتصار للعدالة

المالكي: اعتماد قرارات فلسطين في مجلس حقوق الانسان انتصار للعدالة

خريشة: تملص الدول من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة جرائمها

خريشة: تملص الدول من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة جرائمها

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

إصابة شاب بعيار معدني في الرأس خلال قمع مسيرة كفر قدوم

إصابة شاب بعيار معدني في الرأس خلال قمع مسيرة كفر قدوم

الاحتلال يمنع المسنة خويص من دخول الأقصى ويستدعيها للتحقيق

الاحتلال يمنع المسنة خويص من دخول الأقصى ويستدعيها للتحقيق

مسيرة نعلين تحيي ذكرى معركة الكرامة

مسيرة نعلين تحيي ذكرى معركة الكرامة

40 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

40 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

المالكي: اعتماد قرارات فلسطين في مجلس حقوق الانسان انتصار للعدالة

المالكي: اعتماد قرارات فلسطين في مجلس حقوق الانسان انتصار للعدالة

خريشة: تملص الدول من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة جرائمها

خريشة: تملص الدول من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة جرائمها

عريقات: تغييرات جذرية في سياسة الولايات المتحدة

عريقات: تغييرات جذرية في سياسة الولايات المتحدة

توتر شديد في سجن ريمون بعد منع الاحتلال للأسرى من أداء صلاة الجمعة

توتر شديد في سجن ريمون بعد منع الاحتلال للأسرى من أداء صلاة الجمعة

منوعات

فيديو: هاني شاكر بعد ايقاف شيرين: &#34;المرة دي الغلطة كبيرة&#34;

فيديو: هاني شاكر بعد ايقاف شيرين: "المرة دي الغلطة كبيرة"

فيديو: هند البلوشي تقص شعرها على طريقة الرجال : &#34;هذا يؤذي رقبتي&#34;

فيديو: هند البلوشي تقص شعرها على طريقة الرجال : "هذا يؤذي رقبتي"

بسبب خطأ.. فجر السعيد تواجه سخرية بعد تعليقها على رؤية السعودية 2030

بسبب خطأ.. فجر السعيد تواجه سخرية بعد تعليقها على رؤية السعودية 2030

لم ينفذها..الكشف عن وصية والدة &#34;عمرو دياب&#34; بعد 7 سنوات على رحيلها

لم ينفذها..الكشف عن وصية والدة "عمرو دياب" بعد 7 سنوات على رحيلها

فيديو: فنانة اميركية تعتنق الاسلام وترتدي الحجاب

فيديو: فنانة اميركية تعتنق الاسلام وترتدي الحجاب

فيديو: &#34;حلا الترك&#34; تصدم الجميع بطريقة أكلها.. &#34;عفوية &#34; ام &#34;مقرفة&#34;

فيديو: "حلا الترك" تصدم الجميع بطريقة أكلها.. "عفوية " ام "مقرفة"

فيديو: من جديد.. إيقاف المطربة &#34;شيرين عبد الوهاب&#34; عن العمل

فيديو: من جديد.. إيقاف المطربة "شيرين عبد الوهاب" عن العمل

أرباح الفنانين من يوتيوب خيالية.. شاهد من الأعلى؟

أرباح الفنانين من يوتيوب خيالية.. شاهد من الأعلى؟

تعرف على أحدث أغاني عيد الأم 2019

تعرف على أحدث أغاني عيد الأم 2019

يسرا في أحضان زوجها في صورة مميزة.. ماذا قالت عنها؟

يسرا في أحضان زوجها في صورة مميزة.. ماذا قالت عنها؟

عربي

مصر: الجولان السوري أرض عربية محتلة

مصر: الجولان السوري أرض عربية محتلة

طفل مصري يمنع محرقة أطفال.. وإيطاليا تمنحه جنسيتها

طفل مصري يمنع محرقة أطفال.. وإيطاليا تمنحه جنسيتها

السلطات العراقية تُلقي القبض على مسؤولين عن العبارة الغارقة

السلطات العراقية تُلقي القبض على مسؤولين عن العبارة الغارقة

السودان تستدعي السفير المصري

السودان تستدعي السفير المصري