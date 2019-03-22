الاحتلال يمنع المسنة خويص من دخول الأقصى ويستدعيها للتحقيق

رام الله - دنيا الوطنتم اليوم الإفراج عن المقدسية نفيسة خويص من القدس بشرط عدم الدخول الى المسجد الأقصى المبارك ليوم الأحد، والحضور صباح الأحد للتحقيق مجددا في مركز شرطة القشلة.وقد احتجزت السيدة نفيسة منذ ساعات الصباح في مركز شرطة القشلة، علما أنها منعت أمس من دخول الأقصى بالقوة، كما تعرضت الأربعاء للاعتقال أثناء محاولتها الدخول للأقصى.وكانت شرطة الاحتلال قد منعت يوم الخميس المسنة المقدسية نفيسة خويص من دخول المسجد الأقصى المبارك عبر باب الأسباط.وقال مركز واد حلوة إنه تم إبعاد خويص بالقوة عن المكان وتسليمها استدعاء للتحقيق اليوم الجمعة.وتمنع شرطة الاحتلال العشرات من المقدسيين والمقدسيات من دخول المسجد الأقصى بحجة الحفاظ على الأمن ومنع التصدي لاقتحامات المستوطنين.