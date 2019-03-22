مسيرة نعلين تحيي ذكرى معركة الكرامة

رام الله - دنيا الوطناحيت مسيرة قرية نعلين الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري اليوم الجمعة، ذكرى معركة الكرامة، كما ندد المشاركون فيها بمجازر الاحتلال التي طالت عددا من ابناء شعبنا الاسبوع الماضي.وافادت مصادر محلية، بان المسيرة انطلقت عقب اداء صلاة الجمعة في الحقول، باتجاه الجدار العنصري، ورفع المشاركون فيها، العلم الفلسطيني ورددوا الهتافات المنددة بمجازر الاحتلال، كما اشعلوا الاطارات المطاطية واعتلى بعضهم الجدار الاسمنتي.