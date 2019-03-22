مصر: الجولان السوري أرض عربية محتلة

رام الله - دنيا الوطنأكدت جمهورية مصر العربية، موقفها الثابت باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائيّة وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وعلى اعتباره لاغيّاً وليست له أيّة شرعيّة دولية.وشددت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الجمعة، على ضرورة احترام المجتمع الدولي لمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة من حيث عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عبر "تويتر" أمس الخميس أن "الوقت حان" لاعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان.وأكد العديد من الدول والمنظمات الدولية التزامها بالقرارات الدولية بشأن مرتفعات الجولان وعدم اعترافها بسيادة إسرائيل عليها.