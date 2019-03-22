40 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدى 40 ألف فلسطيني من القدس، وأراضي العام 1948 اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وبمصلى الرحمة، فيما أدى عدد كبير من مبعدي "الأقصى" الصلاة في منطقة باب الأسباط قُبالة مدخل مقبرة باب الرحمة الملاصقة بجدار الأقصى الشرقي.وأقيمت الصلاة وسط اجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال في المدينة المقدسة، خاصة وسط المدينة والبلدة القديمة ومحيطها، شملت احتجاز بطاقات مئات المصلين الشبان على المداخل الرئيسية للأقصى المبارك.وجدّد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري تأكيده على موقف مجلس الأوقاف والمقدسات والشؤون الاسلامية في القدس الذي لا يعترف بسلطة محاكم الاحتلال وقراراتها على المسجد الأقصى المبارك.وقال "إن مجلس الأوقاف لن يتوجه إلى المحاكم "الاسرائيلية" لأنه لا يعترف فيها وقراراتها".