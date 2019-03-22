اشتية يبحث مع الصالحي امكانية انضمام حزب الشعب للحكومة الجديدة

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء المكلف محمد اشتية، اليوم الجمعة، مع وفد من حزب الشعب الفلسطيني يرأسه الأمين العام بسام الصالحي، إمكانية انضمام الحزب إلى الحكومة الفلسطينية.جاء ذلك، بحضور أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمود العالول وعزام الأحمد.وأكد اشتية أن هذه الحكومة ستكون حكومة الكل الفلسطيني بمختلف مكوناته من فصائل عمل وطني وقطاع خاص ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي، إضافة الى تمثيل حقيقي للنساء والشباب ليس على مستوى الوزراء فحسب بل على مستوى السياسات وبرامج العمل.كما التقى اشتية في لقاء منفصل، ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والتعاوني في فلسطين بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح دلال سلامة، بهدف استطلاع منظورهم تجاه برنامج الحكومة الفلسطينية القادمة.وناقش المجتمعون تطلعاتهم من الحكومة القادمة وضرورة العمل على تعزيز الثقة بين المواطن والنظام السياسي الفلسطيني، وتبني سياسات رشيدة تعزز صمود المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.