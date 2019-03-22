دولي

بمشاركة غير المسلمين.. إقامة صلاة الجمعة في جميع أنحاء نيوزيلندا

بمشاركة غير المسلمين.. إقامة صلاة الجمعة في جميع أنحاء نيوزيلندا
رام الله - دنيا الوطن
رفع أذان صلاة الجمعة في جميع أرجاء نيوزيلندا اليوم، للمرة الأولى تاريخيًا، بالتزامن مع الذكرى الأسبوعية لـ" مجزرة المسجدين" الإرهابية، التي راح ضحيتها 50 قتيلاً، الأسبوع الماضي.

وأقيمت الصلاة في ساحة "هاغلي بارك" مقابل مسجد النور في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، أحد المسجدَين اللذين تعرضا للهجوم الإرهابي، وحضرتها رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن، وفقًا لـ"راديو نيوزيلندا" الخاص.

وبعد رفع الأذان في جميع أنحاء نيوزيلندا عبر التليفزيون والإذاعة الوطنيين، تأبينا لضحايا الاعتداء الإرهابي، تم الوقوف دقيقتي صمت في جميع المؤسسات والتجمعات.

 وقدر الحشد الذي حضر الصلاة بنحو 20 ألفا، بينهم الآلاف من غير المسلمين الذين حرصوا على التواجد كنوع من التضامن مع المسلمين في مصابهم الأليم.

 

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