شؤون فلسطينية

عريقات: تغييرات جذرية في سياسة الولايات المتحدة

عريقات: تغييرات جذرية في سياسة الولايات المتحدة
صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
التقى صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع وفد من منظمة العمل الدولية، والقى محاضرة بوفد طلابي من جامعة كولومبيا الأمريكية، ووفد طلابي آخر مكون من 180 طالباً من جامعة هارفرد الأمريكية وبممثل ايرلندا لدى السلطة الفلسطينية جوناثان كونلون، كل على حدة.

وأكد عريقات أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى ومن خلال قراراتها المتعلقة بالقدس والجولان والاستيطان واللاجئين وإسقاط مبدأ الدولتين، وإلى احداث تغيير جذري في سياستها تجاه الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي، مخالفات فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية، وما الزيارة المشتركة لوزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى حائط البراق في القدس الشرقية المحتلة الا جزءاً من هذه المخالفات الفاضحة للقانون الدولي.

وشدد عريقات على أن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي أصبح يشكل نظاماً عنصرياً (ابرتهايد) بكل ما للاصطلاح من معنى، وذلك من خلال العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني، وتحويل مدنه وقراه ومخيماته إلى معازل، تحكمها قوانين عنصرية وأوامر عسكرية لها اول وليس لها آخر، وتقوم على سرقة الأراضي والثروات الطبيعية للشعب الفىسطيني، وتحويل اصحاب الاراضي من ابناء الشعب الفلسطيني إلى (مستعبدين) مجبرون بالعمل في اراضيهم المصادرة.

ودعا عريقات المجتمع الدولي وقف هذا الانهيار الحاصل في القوانين والاعراف والمواثيق الدولية، هذا الانهيار يؤدي الى تحويل العالم إلى مربعات للصراعات الدينية والطائفية والعرقية.

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