ليبرمان: حققنا فشلًا مُدويًا في حرب 2014

رام الله - دنيا الوطنهاجم وزير الجيش الإسرائيلي السابقق، أفيغدور ليبرمان رئيس قائمة كحول لفان بني غانتس قائلا "لقد شاهدت أداءك كرئيس أركان خلال حرب 2014 على غزة، حيث حققت فشلا مدويا خلال الحرب، فكيف لجيش كبير لا ينجح بحسم حماس بعد قتال أكثر من 52 يوما".وتطرق ليبرمان أيضا إلى الهجوم الذي تشنه قائمة كحول لفان ضد نتنياهو بسبب تورطه في قضية الغواصات قائلا "لقد كنت عضوا للكابنيت السياسي الأمني وقت التوقيع على صفقة الغواصات، ولكني لا أتذكر أن وزير الجيش أنذاك موشي يعلون قد أعرب يوما ما عن تحفظه من صفقة الغواصات".يشار إلى أن جملة من الاتهامات انتشرت ما بين أقطاب السياسة في إسرائيل، بسبب اقتراب موعد انتخابات الكنيست، المزمع اجراؤها نيسان/ أبريل المقبل.وشملت الحرب الكلامية، كلا من رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، وموشي كحلون، وبيني غانتس، وحليفه يائير لبيد، اضافة لموشي يعلون، وليبرمان، ونفتالي بينت.