الكرملين: تصريحات ترامب بشأن الجولان تُهدد الاستقرار في الشرق الأوسط

رام الله - دنيا الوطنأكدت الرئاسة الروسية، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مرتفعات الجولان تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط.وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: إنه "من الممكن أن تؤدي مثل هذه الدعوات إلى استمرار زعزعة الوضع المتوتر في الشرق الأوسط بشكل جدي"، مضيفًا: أنه "في أي حال من الأحوال لا تتفق هذه الفكرة بصورة أو بأخرى مع أهداف التسوية في الشرق الأوسط، بل بالعكس".وأوضح بيسكوف، أن تصريحات ترامب، دعوة فقط لا غير، وروسيا تأمل بأن تبقى دعوة فقط.