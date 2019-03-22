دول أوروبية ترفض إدانة مجلس حقوق الإنسان لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت بريطانيا والدنمارك والنمسا، أنها لم تدعم اليوم الجمعة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشاريع قرارات انتقدت الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.وأكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، في رسالة خطية، أن حكومة لندن تعارض أي مشاريع قرارات مطروحة في مجلس حقوق الإنسان بموجب "البند السابع" من جدول أعماله الدائم، وهو بند يتعلق حصرا بأنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وانتهاكات حقوق الإنسان هناك.بدوره، أعلن وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسون، على حسابه في "تويتر"، أن بلاده صوتت مبدئيا ضد جميع مشاريع القرارات المطروحة بموجب البند السابع، موضحا أنه من الخطأ أن تكون إسرائيل الدولة الوحيدة التي لديها بند خاص بها في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.من جانبه، أكد المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، في كلمة ألقاها أمام جمعية AJC للمحامين اليهود في بروكسل أن فيينا لن تؤيد أيضا مشاريع القرارات الأربعة، واصفا إياها بـ"المنحازة سياسيا ضد إسرائيل".