مجلس حقوق الإنسان يُدين استخدام إسرائيل للقوة الفتاكة ضد متظاهري غزة

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة قرارا يدين استخدام إسرائيل بشكل متعمدة القوة الفتاكة والمفرطة بحق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين عند حدود قطاع غزة.وقالت وكالة (رويترز): إنه صوتت 23 دولة في المجلس، خلال دورته الـ40 المنعقدة في جنيف، لصالح مشروع القرار الذي طرحتها باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، مقابل ثمانية أصوات رافضة و15 أخرى ممتنعة عن التصويت.ويطالب القرار بملاحقة جميع المتورطين في تلك المخالفات، ويدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشيليت، إلى تعزيز تواجد بعثة مكتبها في الأراضي المحتلة، لا سيما في قطاع غزة، من أجل متابعة تطورات الوضع وتوثيق انتهاكات القانون الدولي خلال المظاهرات.ويستند القرار إلى تقرير أعدته لجنة تحقيق مستقلة في وقت سابق من العام الجاري خلص إلى أن بعض تصرفات القوات الإسرائيلية بحق المتظاهرين عند حدود غزة العام الماضي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.