الجهاد الإسلامي: على الدول أن تنتبه "ترامب يُشعل العالم"

رام الله - دنيا الوطندعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، دول العالم، للانتباه للحريق الذي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإشعاله في العالم كله عبر سياساته التي وصفتها بـ "المتطرفة والعنصرية".وصفت حركة الجهاد الإسلامي، اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان العربي السوري المحتل بـ "العدائي"، وأنه "يعكس مدى الانحيار المطلق والشراكة في احتلال الأرض العربية".وحذرت الحركة في بيان لها، من "مخطط استعماري أمريكي ينفذ بأيادي صهيوني"، موضحة أن هذا الأمر كان واضحا منذ فوز ترامب وإعلانه القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، وتابع البيان ها هو ترامب يعلن اليوم هن حلقة أخرى في مخطط المشروع الصهيوني التلمودي التوسعي وعنوانه "إسرائيل" من النيل الى الفرات.وطالبت الحركة بموقف عربي واضح وحاسم من هذا الاعلان مؤكدة أن الجولان أرض عربية سورية.وذكرت الحركة بالعمل الإرهابي الذي استهدف المسلمين في نيوزيلندا الأسبوع الماضي ، وقالت إنه نتيجة الخطاب العدائي المتطرف الذي يغذيه ترامب ، وقالت "ها هو الخطاب والفعل العدائي المتطرف يتواصل على لسان ترامب الذي يشرعن الاٍرهاب والاحتلال"، مشددة على وجوب وضع حد لكل هذا العداء والعنصرية قبل فوات الأوان.