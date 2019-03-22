طفل مصري يمنع محرقة أطفال.. وإيطاليا تمنحه جنسيتها

رام الله - دنيا الوطنكافأت السلطات الإيطالية، فتى مصريا بعد أن لعب دورا كبيرا في إنقاذ عشرات التلاميذ من القتل على يد سائق حافلة مدرسية.وأفادت وكالة (رويترز)، بأن وزارة الخارجية تستعد لمنح الطفل المصري رامي شحاتة (13 عاما) الجنسية الإيطالية، بعد ساعد في إنقاذ 51 طفلا من الموت حرقا في الحافلة، التي كان السائق الإيطالي ذو الأصول السنغالية يقودها.وتمكن الطفل رامي شحاتة، من الاتصال بالشرطة، وأبلغها بمحاولة سائق الحافلة اختطافها، مما ساعد قوات الأمن على التدخل في الوقت المناسب.في أعقاب ذلك، دعا نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى منح رامي الجنسية الإيطالية، مشيدًا بحسن تصرفه وشجاعته التي أنقذت أرواح العشرات من زملائه.وقال خالد شحاتة، والد الطفل المصري، إنه قدم طلبًا للحصول على الجنسية الإيطالية، موضحًا أن ابنه أدى واجبه، وسيكون أمرًا جيدًا لو حصل على الجنسية.