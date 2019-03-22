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السلطات العراقية تُلقي القبض على مسؤولين عن العبارة الغارقة

السلطات العراقية تُلقي القبض على مسؤولين عن العبارة الغارقة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمنية العراقية تمكنت من إلقاء القبض على مدير الجزيرة السياحية المسؤولة عن العبارة الغارقة.

وقالت المصادر، وفق ما نقلت عنها قناة (روسيا اليوم): إن "القبض على مدير جزيرة أم الربيعين السياحية تم عندما كان يحاول الهروب من محافظة نينوى"، مبينا أن "العملية تمت وفق مذكرة قضائية".

وأضافت "كما تم إيقاف تسعة أشخاص كانوا مسؤولين عن العبارة"، مشيرة إلى أن "عملية الإيقاف كانت بقرار قضائي".

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