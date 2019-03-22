الملك عبد الله يُفاجئ الأردنيين بمداخلة هاتفية مباشرة.. ماذا قال؟

رام الله - دنيا الوطنفاجأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأردنيين، بمداخلة مباشرة قام بها للتلفزيون الأردني، وتناول فيها بعض القضايا العربية والأردنية.وهنأ الملك عبد الله، الأردنيين، بمناسبة ذكرى معركة الكرامة الخالدة، مستذكرا تضحيات وبطولات الجيش العربي.إضافة إلى ذلك، هنأ الأمهات الأردنيات على عطائهن، بمناسبة عيد الأم.وفي سياق آخر، أكد الملك عبدالله، أنه سيكون أول الداعمين للغارمات، مشيرا إلى أنه يتابع هذه القضية منذ فترة.وقال الملك في اتصال هاتفي مع برنامج "يسعد صباحك"، "أتابع قضية الغارمات منذ فترة من بناتنا وأخواتنا، وما يميزنا بالأردن أننا بلد النخوة والفزعة ونقف مع بعض دائما وواجبنا كلنا أن نتعاون ونخفف عليهم بجهد جماعي وسأكون أول الداعمين للمساهدة بهذا الجهد".ودعا الملك إلى التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي ومؤسسات الإقراض، لعدم تكرار هذه المشكلة.