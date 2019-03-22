السودان تستدعي السفير المصري

رام الله - دنيا الوطناستدعت وزارة الخارجية السودانية، السفير المصري لدى الخرطوم، على خلفية إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية على موقعها الرسمي، بفتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في منطقة حلايب على البحر الأحمر.وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا): إن وكيل وزارة الخارجية بدر الدين عبد الله، عبّر للسفير المصري حسام عيسى عن احتجاج الخرطوم على هذا الإعلان.وطالب "بعدم المضي في هذا الاتجاه، الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب، ولا يتناسب والخطوات التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما".ويخضع مثلت حلايب، الواقع في الركن الجنوب شرقي لمصر للسيادة المصرية، بينما تقول الخرطوم إنه "أرض سودانية".وكانت وزارة النفط السودانية، أعلنت في وقت سابق، رفضها قيام شركة جنوب الوادي المصرية للبترول بطرح قطاعات للتنقيب عن النفط والغاز بمناطق على البحر الأحمر.