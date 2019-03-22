مليون دولار لأسر ضحايا نيوزيلندا من "الوليد بن طلال"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مؤسسة "الوليد للإنسانية" التي أسسها الأمير السعودي الوليد بن طلال عن قرارها التبرع بمليون دولار لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا.وجاء في تغريدة على الحساب الرسمي للمؤسسة على "تويتر": "50 ضحية بجوار ربهم في حادث نيوزيلندا الإرهابي.. دورنا يكمن في دعم أسر الشهداء بميلون دولار".وأضافت المؤسسة باللغة الانجليزية: "الإرهاب هو فاجعة البشرية ويجب استئصاله بشكل كامل.. ونحن نقف إلى جانب ذوي ضحايا هجوم نيوزيلندا من خلال التعهد بتقديم مليون دولار لإخوتنا وأخواتنا".من جانبه، كتب الوليد بن طلال في حسابه الرسمي على "تويتر" أن "ما حدث بنيوزيلندا لا يقبله لا عقل ولا دين، فأن نقف ضد الإرهاب هو واجبنا جميعا".